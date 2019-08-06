ИА «Ореанда-Новости». Медики объяснили, что шум в ушах может возникать из-за различных заболеваний, пишет «Московский Комсомолец».



Так, по словам экспертов, он может быть не только из-за воспаления органов слуха. Причиной могут быть побочные эффекты от приема лекарств, попадания воды в слуховой проход, серной пробки или воспаления аденоидов.



Если же шум в ушах происходит вместе с пульсацией, это может говорить о заболевании сосудов или быть следствием стресса. Рекомендуется при частом появлении шума в ушах обратиться к врачу.