26.11.2019, 19:04
Врачи заявили об опасности злоупотребления мандаринами
ИА «Ореанда-Новости». Эксперты утверждают, что злоупотребление мандаринами может вызвать аллергию и вздутие живота, пишет РИА Новости.
Врачи также отметили, что особую осторожность с этими фруктами надо проявлять тем, кто страдает от заболеваний желудочно-кишечного тракта.
Отмечается, что без вреда для здоровья можно съесть четыре мандарина в день. При этом лучше не есть на голодный желудок. Также отмечается, что желательно есть мандарины утром и днём до пяти часов вечера.
Специалисты также высказались и о пользе мандаринов. Они подчеркнули, что фрукты выводят токсины, способствуют повышению иммунитета и улучшают настроение.
Врачи также отметили, что особую осторожность с этими фруктами надо проявлять тем, кто страдает от заболеваний желудочно-кишечного тракта.
Отмечается, что без вреда для здоровья можно съесть четыре мандарина в день. При этом лучше не есть на голодный желудок. Также отмечается, что желательно есть мандарины утром и днём до пяти часов вечера.
Специалисты также высказались и о пользе мандаринов. Они подчеркнули, что фрукты выводят токсины, способствуют повышению иммунитета и улучшают настроение.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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