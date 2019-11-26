Врачи также отметили, что особую осторожность с этими фруктами надо проявлять тем, кто страдает от заболеваний желудочно-кишечного тракта.Отмечается, что без вреда для здоровья можно съесть четыре мандарина в день. При этом лучше не есть на голодный желудок. Также отмечается, что желательно есть мандарины утром и днём до пяти часов вечера.Специалисты также высказались и о пользе мандаринов. Они подчеркнули, что фрукты выводят токсины, способствуют повышению иммунитета и улучшают настроение.