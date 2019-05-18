ИА «Ореанда-Новости». Недавние исследования показывают, что учёные до этого дня переоценивали возраст Вселенной более чем на миллиард лет. К 2013 году подробные измерения космического излучения европейским космическим телескопом Планка, казалось, дали окончательный ответ на вопрос о возрасте известной нам Вселенной:13,8 миллиарда лет. Осталось только проверить это число, используя независимые наблюдения ярких звезд в других галактиках. И тут международную команду учёных настигло разочарование.

Несколько команд под руководством нобелевского лауреата Адама Рисса из Научного института космического телескопа в Балтиморе, намеревались провести эти наблюдения. Вместо того, чтобы подтвердить измерения Планка, учёные получили совершенно другой результат: оказывается, известная нам Вселенная на миллиард лет моложе, чем было принято ранее считать.

В своей статье об исследовании, опубликованной в Астрофизическом журнале, Адам Рисс пишет об окончательных расчётах возраста Вселенной, которой, оказывается, «всего» 12,5–13 миллиардов лет. Сначала распространённым предположением было то, что Рисс и другие исследователи галактик совершили ошибку. Но их наблюдения и расчёты лишь подтвердили теорию Рисса. Повторный анализ данных Планка также не подтвердил первоначальную информацию о возрасте Вселенной.