ИА «Ореанда-Новости» Новый девайс для «умного» дома выпустила знаменитая китайская фирма Xiaomi. На этот раз в качестве дополнительного удобства была выпущена новинка в виде смарт-радиатора.

Xiaomi LTK Electric Heating Radiator - так называется новое изобретение китайских монополистов. Радиатор можно детально настроить через приложение, а в среднем площадь для обогрева равна 30 метрам2. Правда, не факт, что мощности обогревателя хватит для суровой русской зимы, - разработчики решили пока что утаивать точные данные о возможностях «умной» батареи.

Смарт-радиатор оснащен специальным покрытием, защищающим нежную электронику от попадания влаги, мощный корпус LTK Electric Heating Radiator обеспечивает полную защиту от перегревания, что позволяет обладателям удобной автоматики не переживать за её стойкость.

Режимов энергосбережения у LTK Electric Heating Radiator несколько: Antifreeze Mode (не даёт температуре упасть ниже нуля градусов), Energy Saving Mode (режим сохранения энергии), Low Temperature Mode (режим лёгкого обогрева) и High Temperature Mode (подойдёт для серьёзного обогрева помещения, когда на улице уже очень холодно).

Что особенно приятно, благодаря возможности настраивать «умный» радиатор через Интернет-приложение, можно существенно сэкономить на электричестве.

Это происходит примерно так. Выходя из дома, владелец смарт-радиатора выключает режим обогрева или ставит его на минимум, тем самым снижая не только температуру в помещении, но и расход электроэнергии. Незадолго до возвращения домой, с помощью приложения, установленного на смартфон, пользователь включает батарею и приходит в уже нагретый дом.

Кстати, ещё одна новинка для «умного» дома, выпущенная Xiaomi, - сидение для унитаза. Третье поколение сидушек будет держать с вами связь через браслет Mi Band, а настройки можно будет осуществлять голосовыми командами. Помимо привычных настроек, в Smart Toilet Cover AI Version встроили функцию настраиваемого по времени звукового сигнала. По умолчанию он настроен на получасовой интервал, но его по желанию можно перенастроить. Владельцы Smart Toilet уже не смогут спокойно почитать часик, сидя на унитазе, - «умный» девайс будет постоянно напоминать о времени звуковыми сигналами.