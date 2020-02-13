ИА «Ореанда-Новости». Китайская компания Xiaomi представила новые смартфоны с камерой на 108 мегапикселей и поддержкой сети 5G.

Китайская компания Xiaomi представила новые смартфоны собственного производства, которые получили название Mi 10 и Mi 10 Pro. Презентация новых девайсов проводилась в режиме онлайн.

Сообщается, что данные смартфоны оснащены 6,67-дюймовыми дисплеями Super AMOLED, чьё разрешение составляет 2340x1080 пикселей, а частота обновления – 90 герц. Размер встроенной памяти у новых устройств составляет 128 или 256 гигабайт, тогда как оперативная может быть 8 или 12 гигабайт.

Подчёркивается, что смартфоны имеют камеру с основным модулем на 108 мегапикселей. Устройства способны поддерживать сеть 5G, как утверждают сами разработчики.

В России цена на Mi 10 может начинаться от 36 тысяч рублей и меняться в зависимости от количества памяти. Mi 10 Pro будет доступна по цене от 45 до 55 тысяч рублей.