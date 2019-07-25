25.07.2019, 20:03
Xiaomi представила новый ноутбук RedmiBook
ИА «Ореанда-Новости» Бренд Redmi, который является собственностью компании Xiaomi, презентовала свой новый ноутбук на базе iCore 3. По словам представителей, этот ноутбук является самым дешёвым продуктом компании, его цена составляет 3199 юаней, или примерно 29400 рублей.
Дисплей, длина которого 14 дюймов, имеет тонкие рамки и занимает 80% задней крышки ноутбука. Также устройство оснащено 4 гигабайтами ОЗУ и графическим контроллером Intel UHD 620.
В заводской комплект входит стандартная компьютерная клавиатура, USB-кабель и порт HDMI. В качестве тестового програмного обеспечения установлен Windows 10.
Дисплей, длина которого 14 дюймов, имеет тонкие рамки и занимает 80% задней крышки ноутбука. Также устройство оснащено 4 гигабайтами ОЗУ и графическим контроллером Intel UHD 620.
В заводской комплект входит стандартная компьютерная клавиатура, USB-кабель и порт HDMI. В качестве тестового програмного обеспечения установлен Windows 10.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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