Отмечается, что зарядной устройство может полностью зарядить смартфон за 17 минут. При этом батарея у смартфона емкостью 4 тысячи мА/ч. Новую технологию назвали Super Charge Turbo. Мощность зарядного устройства составит 100 Вт.Когда сверхбыструю зарядку начнут выпускать в массовое производство пока неизвестно. В компании также не рассказали, какие смартфоны можно будет заряжать с её помощью. Однако в Xiaomi подчеркнули, что сегодня самое быстрое зарядное устройство от компании Oppo Super VOOC мощностью 50 Вт заряжает батарею емкостью 3700 мА/ч за те же 17 минут только до 65%.



