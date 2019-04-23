Новый телевизор выглядит как картина, а в спящем режиме транслирует различные произведения искусства - 45 авторов в 22 жанрах. Устройство поддерживает разрешение 4K UHD и динамический диапазон HDR10.Стоимость телевизора составляет почти семь тысяч юаней (около 66,5 тысяч рублей). В России у официальных поставщиков почти за эту же сумму можно приобрести новейший iPhone XR в минимальной комплектации с 64 гигабайтами памяти.