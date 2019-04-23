23.04.2019, 17:32
Xiaomi выпустила большие телевизоры по цене смартфона
ИА «Ореанда-Новости». Компания Xiaomi представила телевизоры Mural TV диагональю 65 дюймов. Отмечается, что стоит новый телевизор как смартфон.
Новый телевизор выглядит как картина, а в спящем режиме транслирует различные произведения искусства - 45 авторов в 22 жанрах. Устройство поддерживает разрешение 4K UHD и динамический диапазон HDR10.
Стоимость телевизора составляет почти семь тысяч юаней (около 66,5 тысяч рублей). В России у официальных поставщиков почти за эту же сумму можно приобрести новейший iPhone XR в минимальной комплектации с 64 гигабайтами памяти.
Новый телевизор выглядит как картина, а в спящем режиме транслирует различные произведения искусства - 45 авторов в 22 жанрах. Устройство поддерживает разрешение 4K UHD и динамический диапазон HDR10.
Стоимость телевизора составляет почти семь тысяч юаней (около 66,5 тысяч рублей). В России у официальных поставщиков почти за эту же сумму можно приобрести новейший iPhone XR в минимальной комплектации с 64 гигабайтами памяти.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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