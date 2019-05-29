В середине мая японские специалисты уже пытались посадить маяк на кратер астероида Рюгю.Участники миссии в космосе не расстраиваются из-за неудачи - они видят в ней исключительно положительные результаты для достижения своей конечной цели.Изучив фотоснимки, было принято решение о переносе точки сброса - была найдена более безопасная зона для посадки маяка.Основная задача запуска заключалась в изучении астероида Рюгю. Зонд должен был произвести забор проб и привезти на Землю первые образцы первичной материи в Солнечной системы. Привезённый материал был бы абсолютно чистым. Летом прошлого года межпланетная станция достигла своей цели - начался процесс торможения и сближения с небесным телом. Этот процесс был довольно длительным по времени. Основным итогом в прошлом году стали первые фотографии и сведения о состоянии поверхности астероида. Начался следующий этап исследования - забор грунта. Для этого зимой этого года начался своеобразный обстрел астероида и последующий сбор его обломков. Уже в начале апреля научная команда сбросила на поверхность астероида бомбу, сила взрыва которой была направлена вниз, то есть внутрь небесного тела. Таким образом, образовалась воронка или кратер. В середине мая японцы предприняли попытку посадить маячок внутрь образованного кратера, чтобы собрать чистые образцы материи, однако, попытка оказалась неудачной.