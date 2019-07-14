ИА «Ореанда-Новости» Японские учёные из Центра интеграционных медицинских наук установили, что ожирение может развиваться в результате активности определённого типа иммунных клеток в тонкой кишке.

Учёные отмечают, что к ожирению могут привести различные факторы: генетика, неправильное питание, кишечные бактерии. Специалисты провели эксперимент на мышах и установили, что развитие заболевания может быть спровоцировано деятельностью некоторых клеток иммунитета, реагирующих на продукты с высоким содержанием жира и накапливающих вредные вещества.