25.11.2019, 20:47
Японские учёные разработали метод определения 13 видов рака за пару часов по одной капле крови
ИА «Ореанда-Новости». Японские учёные разработали новый лабораторный метод исследования крови, с помощью которого можно определить 13 видов рака за пару часов, сообщает издательство «Российская газета».
Научные сотрудники компании Toshiba проводят лабораторные испытания диагностического аппарата, позволяющего на 99% определить некоторые виды онкологических заболеваний за короткий промежуток времени по крови пациента. Причём учёные уверены, что рак можно будет определить даже на ранней стадии. Это касается онкозаболеваний кишечника, желудка и других органов.
Диагностический аппарат будет выявлять наличие особых РНК-молекул, которые появляются в крови у пациента с раковыми заболеваниями. Через 2-3 года после проведения исследований, японские учёные планируют ввести данный способ определения рака по всему миру, что позволит уменьшить количество летальных исходов от онкологических заболеваний.
Научные сотрудники компании Toshiba проводят лабораторные испытания диагностического аппарата, позволяющего на 99% определить некоторые виды онкологических заболеваний за короткий промежуток времени по крови пациента. Причём учёные уверены, что рак можно будет определить даже на ранней стадии. Это касается онкозаболеваний кишечника, желудка и других органов.
Диагностический аппарат будет выявлять наличие особых РНК-молекул, которые появляются в крови у пациента с раковыми заболеваниями. Через 2-3 года после проведения исследований, японские учёные планируют ввести данный способ определения рака по всему миру, что позволит уменьшить количество летальных исходов от онкологических заболеваний.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии