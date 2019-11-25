Научные сотрудники компаниипроводят лабораторные испытания диагностического аппарата, позволяющего на 99% определить некоторые виды онкологических заболеваний за короткий промежуток времени по крови пациента. Причём учёные уверены, что рак можно будет определить даже на ранней стадии. Это касаетсяДиагностический аппарат будет выявлять, которые появляются в крови у пациента с раковыми заболеваниями. Через 2-3 года после проведения исследований, японские учёные планируют ввести данный способ определения рака по всему миру, что позволит