ИА «Ореанда-Новости». Японские учёные разработали новый лабораторный метод исследования крови, с помощью которого можно определить 13 видов рака за пару часов, сообщает издательство «Российская газета».

Научные сотрудники компании Toshiba проводят лабораторные испытания диагностического аппарата, позволяющего на 99% определить некоторые виды онкологических заболеваний за короткий промежуток времени по крови пациента. Причём учёные уверены, что рак можно будет определить даже на ранней стадии. Это касается онкозаболеваний кишечника, желудка и других органов.

Диагностический аппарат будет выявлять наличие особых РНК-молекул, которые появляются в крови у пациента с раковыми заболеваниями. Через 2-3 года после проведения исследований, японские учёные планируют ввести данный способ определения рака по всему миру, что позволит уменьшить количество летальных исходов от онкологических заболеваний.