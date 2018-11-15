ИА «Ореанда-Новости» Сьюзан Войчицки, генеральный директор YouTube, предупреждает пользователей о том, что в скором времени видео на платформе могут быть заблокированы.

Причинами грядущей массовой блокировки стали поправки к 13 статье об авторском праве, поддержанные во время пленарного голосования Европейского парламента. Из-за её нынешней формулировки генеральный директор самой популярной видео-платформы в мире может попасть под «раздачу». Сьюзан Войчицки боится, что на неё может быть наложена ответственность за нарушения авторских прав пользователей.

Блокировка видео может оказать пагубное влияние на средства к существованию сотен тысяч людей, зарабатывающих через YouTube.

О планах модернизации авторского права Евросоюза было объявлено ещё два года назад, но некоторые предложения носили весьма противоречивый характер. Например, согласно статье 13, ответственность за нарушение прав на контент переключается с пользователей таких сайтов, как YouTube, на саму платформу.

Формулировка поправки гласит, что любой загружаемый в Интернет контент должен пройти несколько фильтров на предмет процента оригинальности. Что касается дублирования контента, будет необходимо разрешение авторов.

«Хотя мы поддерживаем цели статьи 13, нынешнее предложение Европейского парламента создаст непреднамеренные последствия, которые окажут глубокое влияние на жизни сотен тысяч людей, - пишет Войчицки. - Парламентский подход во многих случаях нереалистичен, потому что владельцы авторских прав часто расходятся во мнениях о том, кто какими правами владеет. И если владельцы прав не смогут договориться, то и принять правильные решения они не смогут. Особенно это коснётся таких открытых платформ с контентом, как YouTube».

Практически любая музыкальная композиция содержит несколько авторских прав: на музыку, на текст, на права публикации. И в мире очень мало платформ, которые смогут приобрести лицензию на публикацию сразу всех правовладельцев.

Ситуация может стать настолько сложной, что YouTube прекратит своё существование.

«Эта неопределенность означает, что нам, возможно, придется блокировать такие видео, чтобы избежать ответственности по статье 13. Умножьте этот риск на масштаб YouTube, где каждую минуту загружается более 400 часов видео, и потенциальные обязательства могут оказаться настолько большими, что ни одна компания не сможет взять на себя такой финансовый риск», - добавляет Сьюзан Войчицки.