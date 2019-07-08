ИА «Ореанда-Новости». Компания Phelcom Technologies из Бразилии создала портативное устройство, которое позволяет получать точные изображения сетчатки глаза и обнаруживать офтальмологические заболевания, пишет MPO Magazine.



Устройство назвали Eyer. Оно представляет собой насадку на обычный смартфон. Его подключают к смартфону, снимок глаза передаётся в облачный сервис, где обрабатываются снимки пациентов. Отмечается, что заключение по пациенту даёт только офтальмолог, а делать снимки может и обычный терапевт. Разработка может стать очень полезной для развития телемедицины.



Алгоритм устройства обработал более 10 тысяч изображений сетчатки глаза. Такая база данных может выявлять закономерности, связанные с заболеваниями глазного дна, особенно диабетической ретинопатии. Примечательно, что точность диагностики оценивается почти в 80%.