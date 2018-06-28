ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Фотографии непонятного природного явления в Тамбове сегодня ночью появились в различных социальных сетях. Жители города наблюдали поразительное свечение облаков в ночном небе. Также подобное явление было зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге, Владимире, Казани, Обнинске, Белгороде, Воронеже, Ижевске, и Минске.

Сезон серебристых облаков был открыт в этом году в Шотландии. Жители страны смогли увидеть свечение 30 мая, на следующий день Дания стала свидетельницей необычного природного явления.

Серебристые облака можно наблюдать в небе нечасто. В России последний раз это явление можно было увидеть несколько лет назад. Например, в 2013 году серебристые облака проплыли над Челябинском.

Первые сведения о серебристых облаках появились в 1885 году, поэтому данный феномен считается достаточно молодым. С тех пор выдвигалось много гипотез о его происхождении, однако наиболее точной считается последняя, выдвинутая в 2012 году после 5 лет работы спутника AIM. Именно информация со спутника помогла объяснить почему серебристых облаков не видели ещё 130 лет назад. Тогда в Земной атмосфере не наблюдалось концентрации метана в таких количествах.

Этот летучий газ может подниматься на высоту до 90 км. Именно там в мезосфере при температуре 140 градусов ниже нуля он вступает во взаимодействие с метеорной пылью и превращается в кристаллы льда. Таким образом формируются самые холодные облака, на которые попадают солнечные лучи, и которые приобретают поразительное сияние. Светятся они потому, что через образовавшиеся микроскопические ледяные кристаллы происходит рассеивание света. А все условия для того, чтобы свечение было заметно человеческому глазу складываются впервые летние месяцы – именно в этот период солнце опускается над горизонтом настолько низко, что его лучи могут подсвечивать верхние слои атмосферы. Когда небо погружается в темноту, сумеречная часть небосвода остаётся светлой. Облака, которые наиболее ярко подсвечены солнцем, приобретают форму тонкой серебристой паутины, через которую можно увидеть звёзды. Перепутать серебристые облака с другими невозможно, ведь только они светятся в сумерках, другие облака остаются тёмными в ночном небе.

Необычное природное явление жители средних широт нашей страны еще смогут наблюдать в июле через 30–60 минут после захода и за 30–60 минут перед восходом.