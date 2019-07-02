02.07.2019, 08:59
Западное полушарие сможет увидеть солнечное затмение 2 июля
ИА «Ореанда-Новости». Об этом факте сообщил телеканал "360" со ссылкой на заявление Московского планетария. Явление будет длиться меньше пяти минут, при этом пик затмения произойдёт в 22:22 по московскому времени. По данным государственной организации, всего в этом году пройдёт ещё несколько подобных затмений, три из которых лунные, а два – солнечные.
Ранее в России уже наблюдали необычное космическое явление. Так, например, зимой жители нашего государства увидели суперлуние.
Ранее в России уже наблюдали необычное космическое явление. Так, например, зимой жители нашего государства увидели суперлуние.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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