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Sony

PS 5

уже есть логотип новой консоли и надпись «скоро в продаже». На сайте можно зарегистрироваться и подписаться на рассылку от

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Официальная презентация

PlayStation 5

ожидается в ближайшие дни, а с 5 марта планируется начать приём предварительных заказов на консоль.

Как отмечают пользователи Reddit (социальная сеть, ориентированная на геймеров), на странице сайта