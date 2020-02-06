06.02.2020, 21:01
Запущен официальный сайт PlayStation 5
ИА «Ореанда-Новости». Геймеры ликуют — Sony официально объявила о запуске сайта новой консоли, которая будет доступна любителям игр со всего мира. На сайте появится информация о дате выхода новой консоли, цене и играх, в которые можно будет поиграть на приставке.
Как отмечают пользователи Reddit (социальная сеть, ориентированная на геймеров), на странице сайта PS 5 уже есть логотип новой консоли и надпись «скоро в продаже». На сайте можно зарегистрироваться и подписаться на рассылку от Sony, чтобы быть в курсе последних новостей по проекту.
Официальная презентация PlayStation 5 ожидается в ближайшие дни, а с 5 марта планируется начать приём предварительных заказов на консоль.
Как отмечают пользователи Reddit (социальная сеть, ориентированная на геймеров), на странице сайта PS 5 уже есть логотип новой консоли и надпись «скоро в продаже». На сайте можно зарегистрироваться и подписаться на рассылку от Sony, чтобы быть в курсе последних новостей по проекту.
Официальная презентация PlayStation 5 ожидается в ближайшие дни, а с 5 марта планируется начать приём предварительных заказов на консоль.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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