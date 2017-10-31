ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Согласно оперативным данным министерства сельского хозяйства области в сельхозпредприятиях произведено 99,7 тыс. тонн молока, валовой надой молока за сутки составил 292 тонны, надой молока от коровы за сутки - 13,2 кг (+0,5 кг к 2016 году), с начала года у населения закуплено 31,6 тыс. тонн молока.



В производстве молока лидируют Марксовский (42190 тонн), Базарно-Карабулакский (8893 тонны), Татищевский (5619 тонн), Пугачевский (5205 тонн), Калининский (5054 тонны) муниципальные районы.



Надой молока на 1 корову за сутки выше среднеобластного показателя в сельхозпредприятиях Марксовского (21,3 кг), Энгельсского (17,5 кг), Саратовского (16,0 кг) и Базарно-Карабулакского (13,7 кг) муниципальных районов.