АЛРОСА проводит два аукциона по продаже алмазов и бриллиантов в рамках ВЭФ
05.09.2017, 21:17
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. АЛРОСА проводит два аукциона по продаже алмазов и бриллиантов в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), который пройдёт во Владивостоке 6-7 сентября 2017 года.
В период с 24 августа по 6 сентября филиал "ЕСО АЛРОСА" проводит аукцион по продаже алмазов специальных размеров массой 10,8 карат и более. Всего представлено 45 камней общей массой 1293 карат, самый большой из которых весит 75,75 карат. В аукционе принимают участие около 80 фирм из США, Китая, Индии, Израиля, ОАЭ и Бельгии.
"Наиболее крупные алмазы размерного ряда от 10,8 карат и выше реализуются исключительно на аукционах и неизменно пользуются повышенным спросом. На аукционе во Владивостоке представлен этот размерный ряд. Первые аукционы по продаже алмазов на нашей дальневосточной площадке прошли в рамках подготовки и проведения ВЭФ-2016, по итогам торгов мы наблюдали интерес со стороны клиентов из стран АТР. В этом году, учитывая высокий спрос, мы ожидаем хорошие результаты", - отметил вице-президент АЛРОСА Юрий Окоёмов.
Кроме того, с 22 августа по 5 сентября филиал "Бриллианты АЛРОСА" проводит аукцион по продаже бриллиантов. Всего клиентам предложено 36 камней размером от 2 до 12 карат, самый большой (12,18 карат) имеет форму огранки "изумруд". Также на торги выставлены бриллианты стандартной круглой формы, камни огранки квадратный изумруд, принцесса, радиант и подушка. Один бриллиант из всего ассортимента имеет фантазийный жёлтый цвет.
"Это наш второй по счёту аукцион в рамках Восточного экономического форума. В прошлом году на первых пробных торгах во Владивостоке нам удалось продать все лоты с существенной премией. В этом году мы представляем достаточно разнообразный по видам огранки ассортимент, который несомненно заинтересует потенциальных покупателей", - сказал директор филиала "Бриллианты АЛРОСА" Павел Винихин.
Первые аукционы по продаже алмазов и бриллиантов во Владивостоке прошли на площадке Евразийского алмазного центра (ЕАЦ), который начал работу в сентябре 2016 года. Всего в период с сентября по декабрь прошлого года было реализовано 421,4 тысячи карат алмазов и бриллиантов, в первом квартале 2017 года – 440,4 тысячи карат.
В период с 24 августа по 6 сентября филиал "ЕСО АЛРОСА" проводит аукцион по продаже алмазов специальных размеров массой 10,8 карат и более. Всего представлено 45 камней общей массой 1293 карат, самый большой из которых весит 75,75 карат. В аукционе принимают участие около 80 фирм из США, Китая, Индии, Израиля, ОАЭ и Бельгии.
"Наиболее крупные алмазы размерного ряда от 10,8 карат и выше реализуются исключительно на аукционах и неизменно пользуются повышенным спросом. На аукционе во Владивостоке представлен этот размерный ряд. Первые аукционы по продаже алмазов на нашей дальневосточной площадке прошли в рамках подготовки и проведения ВЭФ-2016, по итогам торгов мы наблюдали интерес со стороны клиентов из стран АТР. В этом году, учитывая высокий спрос, мы ожидаем хорошие результаты", - отметил вице-президент АЛРОСА Юрий Окоёмов.
Кроме того, с 22 августа по 5 сентября филиал "Бриллианты АЛРОСА" проводит аукцион по продаже бриллиантов. Всего клиентам предложено 36 камней размером от 2 до 12 карат, самый большой (12,18 карат) имеет форму огранки "изумруд". Также на торги выставлены бриллианты стандартной круглой формы, камни огранки квадратный изумруд, принцесса, радиант и подушка. Один бриллиант из всего ассортимента имеет фантазийный жёлтый цвет.
"Это наш второй по счёту аукцион в рамках Восточного экономического форума. В прошлом году на первых пробных торгах во Владивостоке нам удалось продать все лоты с существенной премией. В этом году мы представляем достаточно разнообразный по видам огранки ассортимент, который несомненно заинтересует потенциальных покупателей", - сказал директор филиала "Бриллианты АЛРОСА" Павел Винихин.
Первые аукционы по продаже алмазов и бриллиантов во Владивостоке прошли на площадке Евразийского алмазного центра (ЕАЦ), который начал работу в сентябре 2016 года. Всего в период с сентября по декабрь прошлого года было реализовано 421,4 тысячи карат алмазов и бриллиантов, в первом квартале 2017 года – 440,4 тысячи карат.
Источник: АЛРОСА