ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже прошли первые организованные торги минеральными удобрениями. Новый способ реализации своей продукции опробовал кемеровский «Азот», первым продал лот: карбамид марки Б.

Реализация минеральных удобрений на основе биржевых торгов призвана снять вопрос справедливости ценообразования при продаже данного продукта для российских аграриев. В пилотном проекте химические предприятия страны представили азотное удобрение - карбамид марки Б.

В конце декабря 2017 г. к первым торгам кроме кемеровского «Азота» были допущены АО «Апатит», ПАО «Акрон», АО «ОХК «УралХим» и др. Для этого компаниям необходимо было соблюсти ряд условий. Например, поставку удобрений необходимо осуществлять по принципу «франко-вагон - станция отправления». Также покупатель может оформить самовывоз как железнодорожным, так и автомобильным транспортом.

«Из-за удалённости нашего предприятия от основных рынков сбыта с развитой конкурентной средой, и как следствие дорогой транспортной составляющей, нам согласованы особые условия реализации удобрений. Таким образом, данный лот гарантировано может служить индикатором цены карбамида в Сибирском Федеральном округе», - комментирует заместитель коммерческого директора АО «СДС Азот» Сергей Николаевич Альбрехт. – Наш лот весом 20 тонн, выставленный по конкурентной рыночной цене, достаточно быстро нашёл своего покупателя в первый же день торгов. Стоит отметить, что несомненным плюсом реализации продукции через биржу является гарантия оплаты за товар, так как ответственность за платежеспособность покупателя несёт клиринговая компания».

«Если пилотный проект покажет свою эффективность в вопросах соответствия биржевых цен рыночным, то биржевые торги распространятся на все виды минеральных удобрений. Тогда будет снят вопрос с декларированием цен для сельхозпроизводителей. Будем ждать оценок со стороны ФАС России, чтобы двигаться дальше», - резюмировал генеральный директор АО «СДС Азот» Игорь Геннадьевич Безух.

