ОРЕАНДА-НОВОСТИ. АПХ "Мираторг", крупнейший производитель говядины в России, сообщает, что вернул в сельхозоборот более 85 тысяч га заброшенных земель в Брянской, Смоленской, Орловской, Калужской, Тульской областях в 2017 году.

"Мираторг" с нуля построил в России вертикально-интегрированное производство высококачественной говядины мощностью 130 тысяч тонн в год. Сельхозугодья, используемые под выращивание различных культур и пастбища для выпаса животных - обеспечивают кормами свыше 490 тысяч голов крупного рогатого скота на 78 фермах.

Расширение угодий для организации пастбищ, производства кормов и строительства ферм - приоритетное направление в работе холдинга. В этом году компания получила на своих фермах приплод в 166 тысяч телят, что на 26% больше по сравнению с прошлым годом. "Мираторг" обеспечивает растущее поголовье собственными натуральными кормами: кукуруза и многолетние травы - это основные компоненты зимнего рациона животных.

Введение в оборот заброшенных земель - это трудоёмкий и длительный процесс, требующий применения специализированной техники, сложных агрономических технологий и существенных инвестиций. "Мираторг" последовательно увеличивает площадь обрабатываемых угодий за счёт введения в севооборот площадей, которые не обрабатывались десятки лет и уже успели зарасти кустарниками и мелколесьем.. Для разработки заброшенных угодий агрохолдинг применяет современную высокопроизводительную технику лучших мировых марок - лесные фрезы, мульчеры, дискаторы, культиваторы, щеподробилки.

" Сегодня "Мираторг" динамично развивается, ежегодно увеличивая площадь угодий для кормозаготовки и выпаса животных, растёт поголовье КРС, строятся новых фермы. Мы приобретаем земли, которые десятилетиями простаивали и требуют комплексного подхода для возвращения в сельхозоборот. Формально это земли сельхозназначения, но в реальности их надо очищать от деревьев и кустарника и рекультивировать - только после сложного и длительного комплекса работ: вспашка, дискование, мульчирование, внесение минеральных и органических удобрений, мы получаем культурное пастбище. Кроме того, новые территории - это достойные рабочие места и широкие возможности для людей, желающих трудиться в животноводстве", - прокомментировала пресс-служба АПХ "Миратор