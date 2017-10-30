ОРЕАНДА-НОВОСТИ. АВТОВАЗ подтвердил, что ведёт разработку внедорожной версии седана LADA Vesta. Об этом сообщил директор проекта LADA Vesta Максим Саржин, добавив, что новинка появится "в самое ближайшее время".

Напомним, прототип вседорожного седана LADA Vesta дебютировал на Московском автосалоне в августе 2016 года. От обычной версии концепт-кар отличался увеличенным дорожным просветом, пластиковой защитой кузова и большими колёсными дисками. Предсерийную версию модели заметили на дорогах общего пользования в сентябре текущего года. Большая часть новых кузовных элементов на тестовом прототипе была спрятана под камуфляжем.

Ранее в линейке Vesta появился универсал и внедорожная модификация под названием Cross. Дорожный просвет для стандартной модели – 178 мм, внедорожной – 203 ммм. Цены на универсал Lada Vesta SW начинаются от 639 тыс. 900 рублей, на внедорожный LADA Vesta SW Cross – от 775 тыс. 900 рублей.

Саржин также не исключил появления на универсале LADA Vesta системы полного привода.