По словам президента АВТОВАЗа Николя Мора, на планируемых общих платформах альянса должна быть предусмотрена возможность выпуска автомобилей LADA, сказал он. У Renault - 73,3% в Alliance Rostec Auto, у которого по факту - 64,6% АВТОВАЗа. "Никакого конкретного плана нет, но, когда мы обсуждаем платформу для новых моделей, мы рассматриваем это в качестве критерия для принятия решения, чтобы у LADA была возможность производить свои модели на производствах Renault-Nissan. Господин Гон представил долгосрочный план альянса, там говорится, что план заключается в том, чтобы 80% линейки Renault, Nissan, Mitsubishi, включая АВТОВАЗ, базировалось на общих платформах. Потому что если платформа уже локализована, 30-40% общих затрат тогда можно экономить в общем количестве", - сказал он. Организовать производство LADA на общих платформах, по его словам, возможно не раньше 2020 года.