"Атомэнергомаш" изготовит оборудование для четырех заводов по термической переработке отходов в Московской области
27.12.2017, 15:11
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Машиностроительный дивизион Росатома – АО "Атомэнергомаш" изготовит основное оборудование для четырёх заводов по термической переработке отходов в энергию и сырьё в Московской области. Соответствующий контракт был заключён с дочерней компанией "РТ-Инвест" АГК-1, реализующей проект "Энергия из отходов".
Договор предусматривает производство, поставку и установку двенадцати единиц котельного оборудования – по три на каждый завод, – а также четырёх турбин и воздушных конденсаторов. Согласно условиям сделки отгрузка оборудования должна произойти в 2019-2020 гг.
"Заключение контракта с Атомэнергомашем позволяет нам с уверенностью говорить о том, что ключевое оборудование завода будет произведено на самом высоком уровне и даст возможность стабильной и эффективной работы будущих предприятий. Уже в 2019 г. намечены первые поставки, а к 2020 году все элементы длинноциклового оборудования будут смонтированы на подмосковных заводах по термической переработке отходов в энергию", - прокомментировал это важное событие генеральный директор "РТ-Инвест" Андрей Шипелов.
"Это важный проект, который открывает новую веху в развитии "зелёных" технологий и выводит на новый уровень решение вопросов утилизации отходов. Мы максимально задействуем наши компетенции, чтобы наши партнёры получили современное оборудование на основе последних технологий и самых строгих экологических требований", - подчеркнул генеральный директор АО "Атомэнергомаш" Андрей Никипелов.
Заводы по переработке отходов будут строиться по технологии японско-швейцарской компании Hitachi Zosen INOVA. Это самая референтная на текущий момент технология в Европе с жёсткими требованиями к экологическим параметрам работы оборудования. Мощность каждого из четырёх объектов в Московской области составит 700 тыс. тонн переработки ежегодно с выработкой 70 МВт электроэнергии.
Котельное оборудование будет производиться на площадке завода ПАО "ЗиО-Подольск" - одного из крупнейших изготовителей подобной техники в стране. Предприятие уже имеет опыт производства оборудования для соответствующих объектов. В частности, в девяностых и нулевых годах на нём были спроектированы и изготовлены котельные установки для заводов в Германии и России. Представители лицензиара и "РТ-Инвест" неоднократно посещали "ЗиО-подольск" и подтвердили его готовность к изготовлению соответствующего оборудования.
Технология переработки отходов Hitachi Zosen INOVA предусматривает полное разложение вредных веществ на молекулы, включая органические загрязнители, что позволяет минимизировать количество вредных веществ уже на выходе из котла. В дальнейшем, высокотехнологичная трёхступенчатая система обеспечивает очистку дымовых газов, благодаря которой воздух на выходе из трубы соответствует самым строгим экологическим стандартам, что, как показывает европейский опыт, даёт возможность строить такие объекты в непосредственной близости от жилой застройки.
Конструктивные особенности объекта таковы, что они не позволяют осуществить выбросы в атмосферу дымовых газов, не прошедших полный цикл очистки. Автоматизированная система управления осуществляет непрерывный контроль выбросов. В настоящее время только в Швейцарии по данной технологии построено и работает порядка 30 заводов. Термическая переработка отходов в энергию на основе технологии сжигания на колосниковой решётке, согласно российскому отраслевому классификатору, относится к "Наилучшим доступным технологиям".
Договор предусматривает производство, поставку и установку двенадцати единиц котельного оборудования – по три на каждый завод, – а также четырёх турбин и воздушных конденсаторов. Согласно условиям сделки отгрузка оборудования должна произойти в 2019-2020 гг.
"Заключение контракта с Атомэнергомашем позволяет нам с уверенностью говорить о том, что ключевое оборудование завода будет произведено на самом высоком уровне и даст возможность стабильной и эффективной работы будущих предприятий. Уже в 2019 г. намечены первые поставки, а к 2020 году все элементы длинноциклового оборудования будут смонтированы на подмосковных заводах по термической переработке отходов в энергию", - прокомментировал это важное событие генеральный директор "РТ-Инвест" Андрей Шипелов.
"Это важный проект, который открывает новую веху в развитии "зелёных" технологий и выводит на новый уровень решение вопросов утилизации отходов. Мы максимально задействуем наши компетенции, чтобы наши партнёры получили современное оборудование на основе последних технологий и самых строгих экологических требований", - подчеркнул генеральный директор АО "Атомэнергомаш" Андрей Никипелов.
Заводы по переработке отходов будут строиться по технологии японско-швейцарской компании Hitachi Zosen INOVA. Это самая референтная на текущий момент технология в Европе с жёсткими требованиями к экологическим параметрам работы оборудования. Мощность каждого из четырёх объектов в Московской области составит 700 тыс. тонн переработки ежегодно с выработкой 70 МВт электроэнергии.
Котельное оборудование будет производиться на площадке завода ПАО "ЗиО-Подольск" - одного из крупнейших изготовителей подобной техники в стране. Предприятие уже имеет опыт производства оборудования для соответствующих объектов. В частности, в девяностых и нулевых годах на нём были спроектированы и изготовлены котельные установки для заводов в Германии и России. Представители лицензиара и "РТ-Инвест" неоднократно посещали "ЗиО-подольск" и подтвердили его готовность к изготовлению соответствующего оборудования.
Технология переработки отходов Hitachi Zosen INOVA предусматривает полное разложение вредных веществ на молекулы, включая органические загрязнители, что позволяет минимизировать количество вредных веществ уже на выходе из котла. В дальнейшем, высокотехнологичная трёхступенчатая система обеспечивает очистку дымовых газов, благодаря которой воздух на выходе из трубы соответствует самым строгим экологическим стандартам, что, как показывает европейский опыт, даёт возможность строить такие объекты в непосредственной близости от жилой застройки.
Конструктивные особенности объекта таковы, что они не позволяют осуществить выбросы в атмосферу дымовых газов, не прошедших полный цикл очистки. Автоматизированная система управления осуществляет непрерывный контроль выбросов. В настоящее время только в Швейцарии по данной технологии построено и работает порядка 30 заводов. Термическая переработка отходов в энергию на основе технологии сжигания на колосниковой решётке, согласно российскому отраслевому классификатору, относится к "Наилучшим доступным технологиям".
Источник: Атомэнергомаш