ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Российские дилеры Audi начали прием заказов на специальную серию автомобилей Premium, которые получили расширенный список оборудования на максимально выгодных условиях. В новом индивидуальном исполнении предлагаются модели Audi A3, A4, Q3 и A6, сообщает пресс-служба Audi Россия. Клиенты могут выбрать из четырех вариантов комплектаций: Premium, Premium Plus, Premium S и Premium Business.

Седан Audi A3 предлагается с турбированным двигателем 1.4 TFSI в двух вариантах – Premium и Premium Plus стоимостью 1 млн 620 тысяч и 1 млн 715 тыс. рублей соответственно. Исполнение Audi A3 Premium дополнено датчиком света и дождя, климат-контролем, задним парктроником и особым пакетом освещения, а версия Audi A3 Premium Plus получила помимо прочего 17-дюймовые легкосплавные диски дизайна «5 спиц Star» или «5 Y-образных спиц», окраска кузова «металлик», а также светодиодные фары.

Для компактного кроссовера Audi Q3 предлагаются три модификации: Premium c двигателем 1.4 TFSI (1 млн 990 тыс. руб.), Premium Plus (2 млн 150 тыс. руб.) и Premium S (2 млн 390 тыс. руб.) с мощным двигателем 2.0 TFSI и фирменной системой полного привода quattro. Все кроссоверы Q3 специальной серии предлагаются в цвете металлик. В списке оснащения версии Premium и Premium Plus – климат-контроль, мультифункциональный руль, 17-дюймовые легкосплавные колеса, задний парктроник, электропривод крышки багажника и светодиодные фары, Bluetooth-интерфейс для подключения мобильного телефона. Серия Premium S предлагает эксклюзивные элементы оформления интерьера и экстерьера, среди которых – 19-дюймовые легкосплавные диски, черный глянцевый задний спойлер, спортивные передние сиденья, декоративные вставки Piano Black, многофункциональный спортивный кожаный руль, черный стайлинг-пакет внешней отделки Audi exclusive и др.

Седан Audi A4 из новой премиальной линейки доступен на выбор с тремя различными двигателями: бензиновый 1.4 TFSI (150 л.с.) и 2.0 TFSI (249 л.с.), а также дизельный 2.0 TDI (190 л.с.). Двухлитровые двигатели сочетаются с системой полного привода quattro. Исполнение Premium стоимостью 1 млн 990 тыс. рублей предлагает многофункциональный руль с обогревом, сиденье водителя с электрорегулировками, отделку салона кожей/искусственной кожей (Twin leather), светодиодные фары, легкосплавные диски, дизайн «5 параллельных спиц», размер 7,5J x 17 и трехзонный климат-контроль. А Audi A4 Premium S отличается запоминающимся дизайном благодаря пакету отделки Sport Selection. Стоимость этой версии с дизельным двигателем 2.0 TDI (190 л.с.) составляет 2 млн 395 тыс. рублей, с бензиновым мотором 2.0 TFSI (249 л.с.) – 2 млн 495 тыс. рублей.