Австралия больше не будет производить автомобили
20.10.2017, 17:12
ОРЕАНДА-НОВОСТИ В австралийском городе Элизабет был выпущен последний на материке автомобиль. Им стал красный Holden Commodore VFII Redline V8. Автомобиль выпущен не для продажи, он стал музейным экспонатом.
Рабочие отметили выпуск последнего автомобиля, выстроившись в форме логотипа Holden на площадке перед заводом.
Чуть ранее в Австралии закрыла свой завод компания Toyota.
Таким образом, страна больше не входит в клуб автопроизводителей, а свои внутренние потребности в автотранспорте будет удовлетворять исключительно за счет импорта.
Напомним, закрытие автомобильных заводов в Австралии началось в октябре 2016 года. Тогда свое предприятие в городе Бродмедоус закрыла компания Ford, выпускавшая автомобили и двигатели на континенте с 1925 года. Ее прощальной машиной стал седан Ford Falcon.
Рабочие отметили выпуск последнего автомобиля, выстроившись в форме логотипа Holden на площадке перед заводом.
Чуть ранее в Австралии закрыла свой завод компания Toyota.
Таким образом, страна больше не входит в клуб автопроизводителей, а свои внутренние потребности в автотранспорте будет удовлетворять исключительно за счет импорта.
Напомним, закрытие автомобильных заводов в Австралии началось в октябре 2016 года. Тогда свое предприятие в городе Бродмедоус закрыла компания Ford, выпускавшая автомобили и двигатели на континенте с 1925 года. Ее прощальной машиной стал седан Ford Falcon.
Источник: http://ukrautoprom.com.ua