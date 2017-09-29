Предполагается, что вариатором для "Лад" выбрана трансмиссия Jatco, которая ставится на компактные автомобили, вроде Nissan Micra, Juke, Note и Sentra, а также японские кей-кары Suzuki и Mitsubishi. Этот агрегат будет работать в паре только с 1,6-литровым мотором H4 альянса Renault-Nissan. Раньше такой двигатель можно было встретить на XRAY, однако сейчас эта модель им уже не комплектуется.

"Автомат" – прежняя четырёхступенчатая трансмиссия Jatco JF414E, которая уже ставится на "Калины" и "Гранты" с 98-сильным "вазовским" мотором. Причём эта коробка для будущих моделей будет модернизирована. Помимо "автомата" на Kalina и Granta, "Лады" предлагаются с "механикой" и роботизированной коробкой, которую можно встретить также на "Весте" и XRAY.

Последними новинками АВТОВАЗа являются универсал Vesta и его вседорожная модификация Cross, продажи которых начнутся осенью. Базовым мотором для обеих моделей стал 1,6-литровый двигатель мощностью 106 л.с., а в качестве альтернативы доступен 122-сильный двигатель рабочим объёмом 1,8 литра.