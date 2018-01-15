ОРЕАНДА-НОВОСТИ. АВТОВАЗ оснастил автомобили LADA Granta, Kalina и Largus модулями "ЭРА-ГЛОНАСС". В результате цены на вышеуказанные модели повысились из-за этого ещё на 6 тысяч рублей.

Напомним, ранее АВТОВАЗ устанавливал систему "ЭРА-ГЛОНАСС" только на новые модели – Vesta и XRAY. Однако с 10 января компания возобновила своё участие в госпрограммах "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль", а с 2018 года в программе могут участвовать только автомобили, оснащённые системой "ЭРА-ГЛОНАСС".

Именно поэтому, АВТОВАЗ в январе дополнил продуктовую линейку комплектациями "Калины", "Гранты" и "Ларгуса" с предустановленной системой "ЭРА-ГЛОНАСС". Эти версии даже получили свои названия - например, Standart/Glonass или Comfort/Glonass. И из-за добавления новой опции эти комплектации дороже таких же версий, но без "ЭРА-ГЛОНАСС", на 6 тысяч рублей.

По итогам 2017 года 45% автомобилей LADA было продано с использованием государственных программ поддержки рынка (утилизация, трейд-ин, "Первый автомобиль", "Семейный автомобиль" и др.). Всего российские дилеры LADA продали в прошлом году 311588 машин, что на 17% больше по сравнению с 2016 годом.