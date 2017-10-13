Авторынок Казахстана в сентябре вырос на 47%
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Продажи новых автомобилей в Казахстане по итогам сентября увеличились на 47,2% и составили 4730 единиц.
Казахстанский рынок продолжает своё восстановление на протяжении пяти месяцев. При этом сентябрь стал самым результативным периодом с начала 2016 года. За девять месяцев 2017 года жители республики приобрели 32181 легковых и лёгких коммерческих автомобилей – на 2,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Прогнозируется, что с учётом набранных темпов рыночный рост по итогам года достигнет уровня 7-10%.
Лидером на казахстанском авторынке в сентябре остается Toyota, реализовавшая 1052 автомобиля – на 25% больше, чем годом ранее. Второе место занимает LADA, результат которой составил 793 машины (+102%). Третью позицию сохраняет Ravon – автомобили этой марки выбрали 598 покупателей.