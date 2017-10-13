ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Продажи новых автомобилей в Казахстане по итогам сентября увеличились на 47,2% и составили 4730 единиц.



Казахстанский рынок продолжает своё восстановление на протяжении пяти месяцев. При этом сентябрь стал самым результативным периодом с начала 2016 года. За девять месяцев 2017 года жители республики приобрели 32181 легковых и лёгких коммерческих автомобилей – на 2,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Прогнозируется, что с учётом набранных темпов рыночный рост по итогам года достигнет уровня 7-10%.