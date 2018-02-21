"Автотор" в 2018 году планирует увеличить производство на 30-45%
21.02.2018, 14:33
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Калининградский завод "Автотор" в 2018 году планирует увеличить производство автомобилей на 30-45% по сравнению с 2017 годом, сообщил председатель совета директоров "Автотора" Валерий Горбунов. В прошлом году "Автотор" увеличил производство автомобилей на 53,2% до 144561 машины.
"В начале января мы сообщали, что на 10% увеличим производство автомобилей по итогам 2018 года. Но сегодня этот прогноз изменён. Мы планируем, что выпуск всех брендов и моделей увеличится как минимум на 30% и максимум на 45% в сравнении с итогами 2017 года", - сказал он.
Рост производства в 2018 году, отметил В.Горбунов, будет связан с запуском сборки 10 новых моделей. "Это будут пять моделей корейских компаний, три - BMW, одна модель - грузовая, и ещё одна - от нового бренда", - уточнил он.
На сегодняшний день "Автотор" выпускает в общей сложности 30 моделей автомобилей под марками BMW (3-я, 5-я, 7-я серии, Х1, Х3, Х4, Х5, Х6), KIA (cee'd, Cerato, Mohave, Optima, Picanto, Quoris, Sorento, Sorento Prime, Soul, Sportage, Stinger), Hyundai легковые (Elantra, Tucson, Santa Fe, Grand Santa Fe), Hyundai коммерческие (HD35, HD78, HD65, HD120), Genesis (G80, G90), FAW (X80), в т.ч. в режиме CKD - KIA Sorento, KIA Cerato, Hyundai HD78. В 2013 году приступил к реализации проекта по созданию кластера полнопрофильных автомобильных производств в Калининградской области.
"В начале января мы сообщали, что на 10% увеличим производство автомобилей по итогам 2018 года. Но сегодня этот прогноз изменён. Мы планируем, что выпуск всех брендов и моделей увеличится как минимум на 30% и максимум на 45% в сравнении с итогами 2017 года", - сказал он.
Рост производства в 2018 году, отметил В.Горбунов, будет связан с запуском сборки 10 новых моделей. "Это будут пять моделей корейских компаний, три - BMW, одна модель - грузовая, и ещё одна - от нового бренда", - уточнил он.
На сегодняшний день "Автотор" выпускает в общей сложности 30 моделей автомобилей под марками BMW (3-я, 5-я, 7-я серии, Х1, Х3, Х4, Х5, Х6), KIA (cee'd, Cerato, Mohave, Optima, Picanto, Quoris, Sorento, Sorento Prime, Soul, Sportage, Stinger), Hyundai легковые (Elantra, Tucson, Santa Fe, Grand Santa Fe), Hyundai коммерческие (HD35, HD78, HD65, HD120), Genesis (G80, G90), FAW (X80), в т.ч. в режиме CKD - KIA Sorento, KIA Cerato, Hyundai HD78. В 2013 году приступил к реализации проекта по созданию кластера полнопрофильных автомобильных производств в Калининградской области.
Источник: Автостат