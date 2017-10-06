ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Компания BMW намерена построить автосборочный завод полного цикла в России. Основной рассматриваемый вариант для размещения производства – Калининградская область, где действует особая экономическая зона (ОЭЗ), пишет газета «Ведомости» со ссылкой на свои источники. Резиденты ОЭЗ получают бюджетные субсидии, сопоставимые с расходами по уплате таможенных платежей при ввозе комплектующих. По данным источников, мощность производства, скорее всего, будет сопоставима с продажами в России. На предприятии будет сварка и окраска кузовов. А вот штамповка кузовных деталей, а также производство двигателей и трансмиссий маловероятны – планируемая мощность невелика.

Старший вице-президент BMW Хендрик фон Кюнхайм говорит, что компания собирается повысить уровень локализации производства. «В России есть несколько технологических зон, где производятся автомобили, включая Московский, Калужский, Петербургский, Калининградский регионы, – продолжает Кюнхайм. – Мы проанализировали все локации и сейчас находимся в стадии принятия решения». Этот процесс займет несколько недель или месяцев, поясняет он. «Я хочу, чтобы мы расставили точки над i – пойдем ли мы одни или с кем-то в партнерстве», – добавляет Кюнхайм. Инвестиции BMW, по его словам, могут составить несколько сотен миллионов евро.

С 1999 года автомобили BMW выпускаются крупноузловым способом на мощностях калининградского «Автотора». На предприятии производятся модели 3, 5 и 7-й серий, кроссоверы X1, Х3, X4, X5, X6. Мощность производства – около 40 тыс. автомобилей в год.

Ранее немецкий автоконцерн и его партнер «Автотор» допускали возможность строительства в России автозавода полного цикла, но принятие решения постоянно откладывалось. «Проект с BMW действует и продолжается. В этом году поставлены на производство новые модели 5-й и 7-й серий. В будущем году обновление модельного ряда будет продолжено», – сказал представитель «Автотора», отказавшись от других комментариев.

Ранее руководство «Автотора» рассказывало, что для строительства завода полного цикла по выпуску BMW планируется подписать специальный инвестиционный контракт (допуск к господдержке в обмен на инвестиции). «Государственное регулирование иностранных компаний в России изменится в ближайшие годы. И это потребует от нас более глубокой локализации, чтобы полноценно вести бизнес», – пояснил Кюнхайм. Компании для нового проекта необходим специнвестконтракт, но будет ли он подписан и когда, топ-менеджер не поясняет.

«BMW не подавала заявку на заключение специнвестконтракта и не обращалась в Фонд развития промышленности (оператор инвестконтрактов) за консультациями по ее подготовке», – сообщил «Ведомостям» заместитель директора фонда Сергей Вологодский. По его словам, возможность заключения специнвестконтракта в 2016 году прорабатывал «Автотор». Сейчас «заявок на заключение специнвестконтракта от обеих компаний нет», добавил Вологодский. Инвестконтракт поможет в том числе участвовать в госзакупках – такую возможность компания потеряла в начале 2017 года, когда чиновники увеличили число требуемых технологических операций при выпуске автомобилей, говорит знакомый с менеджерами автоконцерна источник. На госзакупки приходилось до 3% общих продаж марки в России, отмечает представитель BMW.