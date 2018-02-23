ЧМК обновил фильтры на двух крупных производственных агрегатах
23.02.2018, 14:05
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Челябинский металлургический комбинат (ПАО "ЧМК", входит в Группу "Мечел) обновил газоочистки двух агрегатов кислородно-конвертерного цеха. Ремонт обеспечит соответствие их работы высоким экологическим требованиям.
Ремонты прошли на агрегате по обработке стали и машине непрерывного литья стальных заготовок. Они оснащены современным комплексом пылегазоочистного оборудования и замкнутыми циклами водоснабжения, которые позволяют работать с максимальной степенью фильтрации.
Специалисты провели масштабную ревизию, заменили основные узлы газоочистных систем, двигатель пароотсоса, отрегулировали систему аспирации агрегатов.
"В кислородно-конвертерном цехе за последние годы прошла большая реконструкция. Заменили практически все основные агрегаты, также мы отказались от эксплуатации устаревших механизмов. Сегодня в цехе работают три конвертера и дуговая сталеплавильная печь, а также четыре машины непрерывного литья заготовок. Все они оснащены эффективными природоохранными системами, которые систематически обновляются и ремонтируются", - отметил управляющий директор ПАО "ЧМК" Анатолий Щетинин.
Ремонты прошли на агрегате по обработке стали и машине непрерывного литья стальных заготовок. Они оснащены современным комплексом пылегазоочистного оборудования и замкнутыми циклами водоснабжения, которые позволяют работать с максимальной степенью фильтрации.
Специалисты провели масштабную ревизию, заменили основные узлы газоочистных систем, двигатель пароотсоса, отрегулировали систему аспирации агрегатов.
"В кислородно-конвертерном цехе за последние годы прошла большая реконструкция. Заменили практически все основные агрегаты, также мы отказались от эксплуатации устаревших механизмов. Сегодня в цехе работают три конвертера и дуговая сталеплавильная печь, а также четыре машины непрерывного литья заготовок. Все они оснащены эффективными природоохранными системами, которые систематически обновляются и ремонтируются", - отметил управляющий директор ПАО "ЧМК" Анатолий Щетинин.
Источник: Мечел