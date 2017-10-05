ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Челябинский тракторный завод (входит в НПК Уралвагонзавод госкорпорации Ростех) поставил в Краснодарский край бульдозер Б10М.0101Е на льготных для покупателя условиях. Договор был заключён через АО "Балтийский лизинг" - одну из компаний, участвующих в государственной программе льготного лизинга, инициатором и проводником которой является Министерство промышленности и торговли России.

"Приобретателем машины выступила компания, занятая разработкой щебёночных карьеров в Лабинском районе, - рассказал руководитель отдела продаж в европейскую часть РФ заводской службы сбыта Евгений Гербут. - Купить необходимую технику по лизингу, воспользовавшись возможностями программы Минпромторга РФ, работникам карьера предложил заводской дилер в этом регионе Николай Платов, руководитель предприятия "Техсервис-ЧТЗ".

Программа льготного лизинга включает финансовые механизмы, позволяющие экономить до 10 процентов стоимости при покупке новой дорожно-строительной техники. Скидка предоставляется клиенту при уплате авансового платежа, а машины по договору лизинга приобретаются в рассрочку.

Бульдозер ЧТЗ, реализованный по данной схеме, уже доставлен в Краснодарский край и приступил к работе. Под условия программы попадают и другие модели предприятия, их также можно выгодно приобрести при финансовой помощи российского правительства. Вся основная продукция завода сегодня прошла необходимую аккредитацию и может реализовываться в рамках этого проекта. На льготных условиях предприятие предлагает потребителям бульдозеры класса 10 и 15 тонн, мощные ДЭТ-400 класса 25, трубоукладчики грузоподъёмностью до 20 тонн и все модели колёсных погрузчиков.

Проект Минпромторга является одной из форм поддержки отечественного товаропроизводителя, добавляя в его арсенал новые сбытовые инструменты. Особенно такой порядок привлекателен для структур малого и среднего бизнеса. В связи с ограниченным объёмом средств по программе льготного лизинга она будет действовать до 1 декабря 2017 года.