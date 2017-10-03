Делегация "КАМАЗа" приняла участие в Международном съезде литейщиков
03.10.2017, 12:50
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Делегация литейного завода «КАМАЗа» (входит в Госкорпорацию Ростех) приняла участие в Международном съезде литейщиков стран ШОС и БРИКС.
В этом году съезд проходил в Челябинске и собрал на своей площадке более 300 представителей литейной отрасли из России, Казахстана, Таджикистана, Турции, Беларуси и Германии. Участники работали на пленарном заседании, секционных обсуждениях и выставочных стендах, обмениваясь опытом в сфере литейных технологий, производства оборудования и материалов.
Директор литейного завода Эдуард Панфилов выступил со своим докладом, в котором рассказал о роли литейного производства в развитии машиностроительного комплекса России. По его словам, на долю литых деталей в среднем приходится 50-70% массы (в станкостроении 90%) и 20-22% стоимости машин. Как правило, литые детали несут высокие нагрузки в машинах и механизмах и определяют их эксплуатационную надёжность, точность и долговечность. Поэтому к качеству отливок сейчас предъявляются повышенные требования.
В этом году съезд проходил в Челябинске и собрал на своей площадке более 300 представителей литейной отрасли из России, Казахстана, Таджикистана, Турции, Беларуси и Германии. Участники работали на пленарном заседании, секционных обсуждениях и выставочных стендах, обмениваясь опытом в сфере литейных технологий, производства оборудования и материалов.
Директор литейного завода Эдуард Панфилов выступил со своим докладом, в котором рассказал о роли литейного производства в развитии машиностроительного комплекса России. По его словам, на долю литых деталей в среднем приходится 50-70% массы (в станкостроении 90%) и 20-22% стоимости машин. Как правило, литые детали несут высокие нагрузки в машинах и механизмах и определяют их эксплуатационную надёжность, точность и долговечность. Поэтому к качеству отливок сейчас предъявляются повышенные требования.
Источник: КАМАЗ