Делегация из Узбекистана посетила "КАМАЗ"
21.09.2017, 12:52
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. ПАО «КАМАЗ» (входит в Госкорпорацию Ростех) с рабочим визитом посетили руководители машиностроительных предприятий Узбекистана – АК «Узавтосаноат» и входящего в её структуру ООО «UzAuto TRAILER».
В составе делегации - председатель правления АК «Узавтосаноат» Умиджан Салимов, советник председателя правления АК «Узавтосаноат» Шухрат Юсупов и генеральный директор ООО «UzAuto TRAILER» Алишер Ходжибаев. Представители акционерной компании, специализирующейся на производстве грузовых автомобилей, автобусов и спецтехники, побывали на автомобильном заводе «КАМАЗа», где ознакомились с работой конвейера сборки кабин и главного сборочного конвейера.
В составе делегации - председатель правления АК «Узавтосаноат» Умиджан Салимов, советник председателя правления АК «Узавтосаноат» Шухрат Юсупов и генеральный директор ООО «UzAuto TRAILER» Алишер Ходжибаев. Представители акционерной компании, специализирующейся на производстве грузовых автомобилей, автобусов и спецтехники, побывали на автомобильном заводе «КАМАЗа», где ознакомились с работой конвейера сборки кабин и главного сборочного конвейера.
Источник: КАМАЗ