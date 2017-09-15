ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Компания KIA Motors объявилао назначении Пьера Леклерка на новую для компании должность директора по стилю. Г-н Леклерк будет осуществлять свою деятельность в главном центре стиля компании в Намьянге (Южная Корея). Его назначение позволит придать новый импульс работе по последовательному развитию ДНК бренда в условиях расширения модельного ряда, сообщает пресс-служба KIA Motors.

В созданной специально для решения этой задачи должности директора по стилю, бельгиец по происхождению Пьер Леклерк будет отвечать за развитие долгосрочной дизайн-стратегии KIA, а также за поиск ключевых инновационных решений в дизайне экстерьера и интерьера автомобилей, подборе материалов и тканей. Помимо этого, ему предстоит вести работу по развитию сотрудничества между всеми центрами стиля компании, которые расположены в США, Европе, Китае и Южной Корее.

К исполнению своих обязанностей Пьер Леклерк приступит в конце сентября. Он будет работать непосредственно с президентом и шеф-дизайнером группы Hyundai-KIA Петером Шрайером и руководителем центра стиля в Корее Сон Хо Юном.

Г-н Леклерк в 1998 году окончил колледж Pasadena Art Center College of Design (Калифорния, США) по специальности «транспортный дизайн». Он начал карьеру стилиста в Италии в кузовном ателье Zagato, затем перешёл в принадлежащее Ford ателье Ghia, после чего работал дизайнером по экстерьеру BMW в Калифорнии и Мюнхене, а потом был назначен шеф-дизайнером спортивного суббренда BMW М. С 2013 года г-н Леклерк занимал должность шеф-дизайнера Great Wall Motors, а теперь присоединился к KIA.