ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Компания «Дунфэн Мотор Рус» запустила программу помощи на дорогах DFM Assistance, которая действует с 1 января 2018 года. В рамках фирменной программы владельцы автомобилей DFM AX7, приобретенных во время действия программы, могут воспользоваться следующими услугами: круглосуточная техническая поддержка по телефону в случае возникновения проблем технического характера; вызов автомобиля технической помощи для устранения неисправности на месте; эвакуация к месту ремонта (в случае необходимости); телефонная юридическая консультация, сообщает пресс-служба «Дунфэн Мотор Рус».

Программа DFM Assistance действует 24 часа в сутки на территории Российской Федерации в радиусе 200 км от административных границ города (от МКАД для Москвы), в котором присутствует официальный дилер марки DFM. Услуги по технической консультации по телефону действуют в любой точке мира.

Основная цель программы – оперативная помощь владельцу автомобиля DFM. В любое время суток владелец автомобиля DFM AX7, столкнувшийся с трудностями технического характера, может рассчитывать на профессиональную техническую консультацию, которая поможет устранить неисправность самостоятельно, либо с привлечением специалистов. При необходимости, автомобиль будет эвакуирован до ближайшей станции сервисного обслуживания автомобилей DFM. Кроме этого, клиент может воспользоваться юридической консультацией по широкому кругу вопросу, связанных с владением и обслуживанием транспортных средств, в том числе по вопросам взаимоотношений с правоохранительными органами.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 2017 года российские дилеры DFM реализовали 913 автомобилей – на 21% меньше, чем годом ранее. На сегодняшний день марка DFM представлена на российском рынке двумя моделями – это высокий хэтчбек DFM H30 Cross и новый кроссовер DFM AX7. Последний появился в дилерских центрах марки в августе прошлого года, и до конца года было реализовано более 400 автомобилей этой модели.

Напомним, что до конца февраля 2018 года покупателям любой комплектации DFM AX7 предлагается зимняя резина в подарок. Кроме этого, по прежнему действует фирменная программа DFM Finance, в рамках которой предлагаются пониженные ставки на автомобили DFM H30 Cross и DFM AX7 при покупке в кредит – от 6,9% годовых.