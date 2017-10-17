ОРЕАНДА-НОВОСТИ. EVRAZ plc (LSE: EVR) (“ЕВРАЗ” или “компания”) объявляет производственные результаты за 3-й квартал 2017 года.

Основные показатели 3-го квартала 2017 в сравнении со 2-ым кварталом 2017:

• Консолидированный объём выпуска стали вырос на 5,9% до 3,5 млн тонн, в первую очередь, из-за завершения капитального ремонта кислородно-конвертерного цеха ЕВРАЗ ДМЗ и увеличения производства на EVRAZ Regina после планового ремонта во 2-м квартале 2017;

• Объём выпуска стальной продукции, исключая объёмы для перекатки, вырос на 4,4% до 3,1 млн тонн из-за увеличения производства на ЕВРАЗ ЗСМК и ЕВРАЗ ДМЗ после завершения плановых капитальных ремонтов на этих предприятиях;

• Объём производства металлопроката строительного назначения вырос на 6% из-за сезонного повышения спроса;

• Объём производства металлопроката транспортного назначения снизился на 9,8% вследствие плановых ремонтов на российских предприятиях и остановки EVRAZ Pueblo на текущий ремонт;

• Объём производства плоского проката снизился на 9,3%, в основном, из-за остановки североамериканских предприятий на текущие ремонты.