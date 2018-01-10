Эксперты отмечают кризисное положение малоэтажного строительства в России
10.01.2018, 18:25
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. По мнению специалистов, комплексные проекты в малоэтажном жилищном строительстве в российских регионах чаще всего осуществляются с большими трудностями. Да и успешными их назвать сложно. Между тем, правительство России, объявив о начале реализации национального проекта по созданию доступного и комфортного жилья, выдвинуло лозунг о повышении объёмов возведения малоэтажных домов. На сегодня практических подвижек в этом направлении нет: никаких инициатив, тем более воплощённых в практические решения, могущих повлиять на объёмы строительства малоэтажного жилья, нет.
Причин такого явления много. Как правило, застройщику предлагается под строительство малоразработанный земельный участок. Практически все расходы по сооружению подъездных дорог и прокладке инженерных коммуникаций несёт застройщик. По различным оценкам, указанные работы увеличивают стоимость застройки малоэтажного жилого посёлка в среднем на 20% и более. Стоимость жилья в таких домах становится намного выше, чем в многоквартирных домах.
Большинство действующих проектов малоэтажного строительства – это высококлассные дорогие проекты. Комплексная застройка рассчитана на массовость, которую спрос в дорогих секторах создать не может. Массовый спрос есть в эконом-классе, возводимом в городах. Посёлки же – все сплошь бизнес-класса или же элитарные дома. В итоге загородные дома в нашей стране дороже, чем жильё в городах.
Участники российского рынка строительства ошибочно считают, что организованная застройка – это самая востребованная деятельность в отношении спроса. Между тем, реальный спрос – очень незначителен, фактически застройщики больше ориентируются на мифического потенциального покупателя.
Причин такого явления много. Как правило, застройщику предлагается под строительство малоразработанный земельный участок. Практически все расходы по сооружению подъездных дорог и прокладке инженерных коммуникаций несёт застройщик. По различным оценкам, указанные работы увеличивают стоимость застройки малоэтажного жилого посёлка в среднем на 20% и более. Стоимость жилья в таких домах становится намного выше, чем в многоквартирных домах.
Большинство действующих проектов малоэтажного строительства – это высококлассные дорогие проекты. Комплексная застройка рассчитана на массовость, которую спрос в дорогих секторах создать не может. Массовый спрос есть в эконом-классе, возводимом в городах. Посёлки же – все сплошь бизнес-класса или же элитарные дома. В итоге загородные дома в нашей стране дороже, чем жильё в городах.
Участники российского рынка строительства ошибочно считают, что организованная застройка – это самая востребованная деятельность в отношении спроса. Между тем, реальный спрос – очень незначителен, фактически застройщики больше ориентируются на мифического потенциального покупателя.
Источник: Олимпстрой