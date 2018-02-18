ОРЕАНДА-НОВОСТИ Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем российского экспорта легковых автомобилей (за исключением стран, входящих в Таможенный Союз) в 2017 году составил 38,8 тыс. единиц. Это на 23,3% больше результата годичной давности.



40% от этого количества приходится на автомобили марки Skoda, которых за год в общей сложности было экспортировано 15,7 тыс. штук. Практически весь этот объем приходится на одну модель – кроссовер Yeti (15,6 тыс. шт.). На втором месте среди брендов располагается отечественная LADA, которой в структуре экспорта принадлежит немногим более четверти, что соответствует 10,1 тыс. экземпляров. Замыкает тройку лидеров Renault, которая экспортировала за пределы ТС 3,7 тыс. легковых машин. Кроме них, стоит выделить еще Hyundai и Volkswagen – объем экспорта каждого производителя достиг 2 тыс. автомобилей.



Помимо уже упомянутого Skoda Yeti, в тройку лидеров экспорта среди моделей попадают внедорожник LADA 4х4 (5,7 тыс. шт.) и кроссовер Renault Duster (3,6 тыс. шт.). За пределами первой тройки пока находится LADA Vesta, показатель которой равен 2,2 тыс. экспортированных экземпляров. Отметим еще Hyundai Solaris и Volkswagen Polo, экспорт которых в 2017 году составил по 1,5 тыс. единиц.



Что касается основных направлений экспорта, то здесь лидирует Чехия – 40% российского экспорта за отчетный период пришлось на эту страну (15,7 тыс. шт.). На второй строчке рейтинга находится Украина (3,8 тыс. шт.), а замыкает тройку лидеров Латвия (3,5 тыс. шт.). Чуть меньше легковых автомобилей отправилось в ОАЭ (3 тыс. шт.). Также можно отметить Китай, Венгрию, Азербайджан, Узбекистан и Ливан – в каждую из этих стран было экспортировано от 1 до 1,5 тыс. машин.