ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Германский автоконцерн Volkswagen Group вложит более 20 млрд евро в развитие производства электромобилей к 2030 году. В целом группа представит потребителям более 80 новых электрических моделей автомобилей к 2025 году, включая почти 50 полностью электрических версий и 30 подключаемых гибридных моделей, заявил руководитель концерна Маттиас Мюллер.

При этом к 2030 году концерн создаст электромобили для каждой модели группы, их число составляет около 300. К этому времени для всех моделей Volkswagen будет создана по крайней мере одна электрическая версия.

В зависимости от развития рынка, ожидается производство около 3 млн электромобилей ежегодно.