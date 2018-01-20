Fiat Professional в 2017 году увеличил продажи в России на 12%
20.01.2018, 14:50
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Продажи направления лёгких коммерческих автомобилей Fiat Professional в 2017 году увеличились на 12% и составили 2308 автомобилей.
Как сообщает пресс-служба FCA Russia, самым популярным автомобилем в линейке по-прежнему остаётся Fiat Ducato – в прошлом году был продан 1881 автомобиль (+2%). Как отмечается, эти показатели позволяют Fiat Ducato оставаться лидером среди импортируемых коммерческих автомобилей в своём сегменте. На данный момент цены на автомобили Ducato начинаются от 1 млн 525 тыс. рублей.
Продажи полноприводного пикапа Fiat Fullback в 2017 году составили 376 автомобилей против 66 машин годом ранее. Стоимость Fiat Fullback составляет 1 млн 599 тыс. 990 рублей.
Как сообщает пресс-служба FCA Russia, самым популярным автомобилем в линейке по-прежнему остаётся Fiat Ducato – в прошлом году был продан 1881 автомобиль (+2%). Как отмечается, эти показатели позволяют Fiat Ducato оставаться лидером среди импортируемых коммерческих автомобилей в своём сегменте. На данный момент цены на автомобили Ducato начинаются от 1 млн 525 тыс. рублей.
Продажи полноприводного пикапа Fiat Fullback в 2017 году составили 376 автомобилей против 66 машин годом ранее. Стоимость Fiat Fullback составляет 1 млн 599 тыс. 990 рублей.
Источник: Автостат