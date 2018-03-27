ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Главный исполнительный директор Ford Motor Co. Джим Хэкетт видит потенциал для увеличения маржи прибыли автопроизводителя в долгосрочной перспективе выше 8-процентного целевого показателя, отмечая прогресс в плане сокращения расходов и изменения процедур разработки продукции.

Как отметил Дж.Хэкетт, Ford постепенно выходит из затянувшейся "фазы размышлений", в течение которой руководством компании была проведена серия стратегических изменений, пишет агентство "Финмаркет". "Мы просто собираемся управлять компанией лучше", - заявил он.

Ford планирует обойти Toyota по продажам гибридных автомобилей в США в 2021 году, рассчитывая, таким образом, стать лидером в сегменте, где "детройтская тройка" автопроизводителей всегда отставала.

По словам Дж.Хэкетта, Ford уже в настоящее время достаточно силен в сегменте гибридных автомобилей, однако присутствие автопроизводителя на этом рынке пока "не оценено".

Президент по глобальным рынкам Ford Джеймс Фарли заявил, что компания планирует производить гибридные версии своих самых популярных моделей, в том числе пикапа F-150, спортивного автомобиля Mustang и внедорожника Explorer.

К 2020 году Ford планирует выпустить электрический внедорожник, способный преодолеть путь в 300 миль (482 километра) без подзарядки, что позволит автопроизводителю конкурировать в этом сегменте с Tesla, Audi и брендом Jaguar.

Ford нацелен на увеличение маржи прибыли до 8% примерно к 2022 году, что позволит ему приблизиться по этому показателю к конкурирующей General Motors. В прошлом году маржа операционной прибыли Ford составила 5%.