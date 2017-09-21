ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Компания Ford в 2021 году выпустит полностью автономный "гибрид" 4-го уровня, предназначенный для сервисов райдшеринга и каршеринга.

Как сообщает пресс-служба Ford, жизненно важным для развития и расширения бизнеса компании является лидерство в технологиях автономного управления. Линейка электрифицированных моделей компании будет включать автономный автомобиль с гибридным приводом для использования в качестве такси (райдшеринг) или в сервисах каршеринга, выпуск которого запланирован на 2021 год.

На протяжении следующих четырёх лет компания Ford инвестирует 700 млн долларов в производство автономных и электрических автомобилей на производственной площадке во Флэт Роке (штат Мичиган). Здесь будет создан Центр производственных инноваций, который создаст 700 дополнительных рабочих мест. Именно во Флэт Роке будет осуществляться производство полностью автономного автомобиля для райдшеринга и каршеринга.

В настоящее время Ford уже испытывает на дорогах общего пользования автономные автомобили 4-го уровня согласно классификации SAE. Четвёртый уровень автономности подразумевает высокую степень автоматизации – самостоятельное движение возможно в большинстве дорожных условий без вмешательства человека, водитель становится пассажиром. Широкое внедрение технологии автономного управления состоится к 2025 году.

В автономных автомобилях Ford используются сенсоры LiDAR, определяющие положение "беспилотника" на дороге с точностью до сантиметра. LiDAR испускает короткие лазерные импульсы, позволяющие автомобилю в режиме реального времени генерировать точную карту местности высокой чёткости в 3D-формате. LiDAR распознает ближайшие объекты и использует собранную информацию для определения лучшего пути движения автомобиля.