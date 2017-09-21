"Газпром нефть" приступила к разработке Отдельного месторождения в ХМАО
По итогам комплексной интерпретации имеющейся геологической информации, анализа материалов сейсмических профилей, построения актуальной геологической модели, была спрогнозирована нефтеносность данного участка, целесообразность разработки которого подтвердили фонтанирующие притоки безводной нефти до 20 куб. м в сутки, полученные на разведочных скважинах. В 2017-2018 годах на Отдельном месторождении запланировано бурение более 20 скважин, в том числе 13 горизонтальных.
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