ОРЕАНДА-НОВОСТИ. "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз", дочерняя компания "Газпром нефти", ввела в промышленную эксплуатацию Отдельное месторождение, расположенное в северной части Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа — Югры в 70 км от г. Ноябрьска. В настоящее время на месторождении эксплуатируются две добывающих скважины, суммарный суточный дебит которых составляет 170 тонн нефти.

По итогам комплексной интерпретации имеющейся геологической информации, анализа материалов сейсмических профилей, построения актуальной геологической модели, была спрогнозирована нефтеносность данного участка, целесообразность разработки которого подтвердили фонтанирующие притоки безводной нефти до 20 куб. м в сутки, полученные на разведочных скважинах. В 2017-2018 годах на Отдельном месторождении запланировано бурение более 20 скважин, в том числе 13 горизонтальных.

Лицензию на право пользования участком недр "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" получил по итогам аукциона Департамента по недропользованию Уральского федерального округа в 2014 году. Геологические и начальные извлекаемые запасы оцениваются в 21 млн тонн и 4,8 млн тонн нефти соответственно.

 