По итогам комплексной интерпретации имеющейся геологической информации, анализа материалов сейсмических профилей, построения актуальной геологической модели, была спрогнозирована нефтеносность данного участка, целесообразность разработки которого подтвердили фонтанирующие притоки безводной нефти до 20 куб. м в сутки, полученные на разведочных скважинах. В 2017-2018 годах на Отдельном месторождении запланировано бурение более 20 скважин, в том числе 13 горизонтальных.

Лицензию на право пользования участком недр "Газпромнефть- Ноябрьскнефтегаз" получил по итогам аукциона Департамента по недропользованию Уральского федерального округа в 2014 году. Геологические и начальные извлекаемые запасы оцениваются в 21 млн тонн и 4,8 млн тонн нефти соответственно.