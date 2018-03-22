Genesis G70 – это спортивный седан, который отличается изящным, динамичным обликом, функциональным интерьером и высоким уровнем безопасности. В дизайне экстерьера G70 выделяется сочетание крупной фирменной решетки радиатора, рельефных линий и светодиодных дневных ходовых огней. Автомобиль оснащен широким набором современных технологических решений, в их числе – широкоформатный люк.

Напомним, на российском рынке Genesis и первая модель бренда – седан G90 – были презентованы в сентябре 2016 года. Флагманский седан Genesis G90 стал доступен в России с октября того же года, а с марта 2017-го у дилеров появился полноприводный седан Genesis G80. Обе модели бренда выпускаются на калининградском заводе «Автотор».

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам двух первых месяцев 2018 года премиальный бренд Genesis реализовал в России 114 автомобиль против 16 машин годом ранее. Таким образом, продажи выросли более чем в 7 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.