Глобус-Сталь начал выпуск шлифованных нержавеющих труб
06.02.2018, 18:41
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В самом конце 2017 г. Глобус-Сталь запустил высокотехнологичную линию по шлифованию электросварных круглых труб. Несмотря на сложность стоящих задач по освоению и грамотной настройке работы всех узлов линии, запуск произошёл в установленные сроки. За короткий период было отгружено уже более 20 км шлифованной трубы, охвачено более 10 городов России.
Данная линия позволяет шлифовать трубы от 10 до 80 мм, толщиной стенки 0,5-3,0 мм, длиной от 3000-6100 мм, скорость подачи более 20 м/мин.
Ознакомится с возможностями данной линии, а также другого оборудования сервисного металлоцентра Глобус-Стали смогут участники конференции "Нержавеющая сталь и российский рынок", которая состоится 5-6 апреля в Москве и Жуковском.
Данная линия позволяет шлифовать трубы от 10 до 80 мм, толщиной стенки 0,5-3,0 мм, длиной от 3000-6100 мм, скорость подачи более 20 м/мин.
Ознакомится с возможностями данной линии, а также другого оборудования сервисного металлоцентра Глобус-Стали смогут участники конференции "Нержавеющая сталь и российский рынок", которая состоится 5-6 апреля в Москве и Жуковском.
Источник: Метал-Экспо