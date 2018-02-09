ОРЕАНДА-НОВОСТИ. «Группа ГАЗ» начала продажи грузового цельнометаллического фургона «ГАЗель Next» в Турции. Первые поставки фургонов дилерам начались осенью 2017 года, а начиная с февраля этого года автомобили доступны для покупки во всей дилерской сети ГАЗа в Турции, сообщает пресс-служба «Группы ГАЗ».

Автомобили «ГАЗель Next» производятся на собственном сборочном предприятии «Группы ГАЗ» в Сакарье. Сегодня на предприятии выпускается шесть версий «ГАЗели Next»: стандартное шасси или с длинной базой, с двухрядной или однорядной кабиной, а также две версии фургона с объемом кузова 11,5 куб. м или 13,5 куб. м.

Все версии автомобилей «ГАЗель Next» доступны для покупки в дилерской сети ГАЗ в Турции, которая сегодня представлена 11 дилерскими центрами и 27 точками послепродажного обслуживания. В ближайших планах – существенное расширение дилерской сети, которая покроет ключевые города страны.