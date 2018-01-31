ОРЕАНДА-НОВОСТИ. По итогам 2017 года российские дилеры Honda реализовали 2435 автомобилей – на 39,4% больше, чем годом ранее. Японская компания, которая в 2016 году перешла на схему заказа автомобилей напрямую у автопроизводителя и сократила модельный ряд в России, смогла увеличить реализацию, прежде всего, благодаря выходу нового поколения кроссовера CR-V в июле прошлого года. Эта модель остается безусловным бестселлером марки в нашей стране – по итогам 2017 года на ней остановили свой выбор 2172 покупателя (+34,6%), что обеспечило около 90% в объеме реализации Honda. Кроссовер Honda Pilot в прошлом году разошелся в количестве 263 единиц против 87 автомобилей годом ранее.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», с 1 февраля 2018 года компания Honda увеличит цены на кроссоверы Honda CR-V в среднем на 4,27%. Так, стоимость Honda CR-V пятого поколения в базовой комплектации Elegance с двигателем i-VTEC 2,0 л мощностью 150 л.с. составит 1 млн 859 тыс. 900 рублей. Версия Lifestyle будет стоить 2 млн 059 тыс. 900 рублей, а Executive – 2 млн 199 тыс. 900 рублей. Стоимость кроссовера с 2,4-литровым мотором i-VTEC семейства Earth Dreams мощностью 186 л.с. распределится следующим образом: цена комплектации Lifestyle составит 2 млн 189 тыс. 900 рублей, а версии Executive и Prestige будут стоить 2 млн 329 тыс. 900 и 2 млн 469 тыс. 900 рублей соответственно. Оба двигателя работают в паре с бесступенчатой трансмиссией с гидротрансформатором.

Между тем компания Honda рассматривает возможность возвращения в нашу страну седанов Accord и Civic, которые ранее были выведены с российского рынка. Если соответствующее решение будет принято, то в России эти модели появятся уже в новом поколении.