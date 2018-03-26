ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Внедорожник DW Hower H5 в комплектации «Комфорт» теперь стоит 1 305 000 рублей, что на 44 тысячи меньше прежней цены (1 349 000 рублей). К такому выводу пришли специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в результате мониторинга цен на новые автомобили в России.

За указанную цену покупатели могут приобрести полноприводный автомобиль с 2-литровым бензиновым двигателем мощностью 150 л.с. и механической трансмиссией. Стоит отметить, что данная модель предлагается также в базовой комплектации «Сити» за 1 219 000 рублей и в топовой комплектации «Люкс» за 1 499 000 рублей.

Напомним, китайские автомобили DW Hower – это внедорожники Great Wall, которые вернулись на российский рынок летом прошлого года под новым именем. При этом, как уже ранее сообщал «АВТОСТАТ», продажи внедорожника Hower H5 стартовали в России 9 марта.