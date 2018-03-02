ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Российские дилеры Hyundai в феврале реализовали 13434 автомобиля – на 43% больше, чем годом ранее. По итогам первых двух месяцев 2018 года продажи Hyundai составили 22186 машин, что на 38% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает пресс-служба «Хендэ Мотор СНГ», бестселлером марки в феврале остается компактный кроссовер Hyundai Creta с показателем 5937 проданных машин (+46,4%). Эта модель вышла на российский рынок в августе 2016 года и с того момента продолжает оставаться безоговорочным лидером продаж в сегменте SUV.

На втором месте по объему реализации идет седан Hyundai Solaris нового поколения – в прошлом месяце было реализовано 4600 этих автомобилей (+49,3%). Компактный кроссовер Hyundai Tucson в феврале нашел 1311 покупателей. Среднеразмерный кроссовер Hyundai Santa Fe разошелся в количестве 549 единиц. В ТОП-5 российских бестселлеров Hyundai также вошел седан Hyundai Elantra, чей результат составил 459 реализованных автомобилей.

Добавим также, что новый бизнес-седан Hyundai Sonata, поступивший в продажу в сентябре прошлого года, демонстрирует уверенный рост. В феврале было продано 444 автомобилей этой модели, что вдвое превышает показатель предыдущего месяца.